香港大暴雨后首个工作日基本复常

受台风“海葵”残余影响，香港上周遭遇百年一遇的大暴雨，造成大面积破坏。大暴雨后首个工作日（9月11日），香港各区地铁站大致恢复运作，市民正常上班上学，但部分地区仍下大雨，路面出现内涝及交通拥堵。

据香港中通社报道，星期一早上包括九龙塘、彩虹站等曾被淹的地铁站，基本已清理干净，交通服务恢复，不过仍有部分电梯未能运作，乘客需走楼梯。洪水重灾区黄大仙站11日交通服务也恢复正常，不过扶手电梯有一些泥沙冲刷过的痕迹。港铁也在站台天花板设好排水导管，避免出现漏水。

虽然地下交通恢复服务，但路面交通却有部分路段不便。据报道，香港所有巴士路线已恢复，但局部地区仍受大雨影响，将军澳、西贡区多处出现最深有一米的内涝，有车辆被洪水困住，小巴司机和乘客因洪水无法下车。此外，部份行车线封闭，交通繁忙，也有学校操场和公屋附近被水淹浸。

香港运输署称，因路面有积水，观塘道下行车道往油塘和旺角方向全线封闭，呼吁市民考虑使用港铁等其他公共交通服务。

香港特区政府运输及物流局局长林世雄星期一说，经过过去两三天的全力抢修，基本上所有道路已开通。有山泥倾泻较严重的道路需要继续封闭，以便清理，由于面积较大，需时制定施工方案、善后及斜坡维修工作。

口岸方面，受暴雨影响，文锦渡口岸仍然封闭，莲塘口岸在早上7时重开。罗湖及落马洲口岸，受暴雨影响较小，不少平时经其他口岸过关的跨境学生选择到罗湖口岸过关，可正常上学。

据报道，当天有10间学校因校园受到破坏，要进一步善后清理，暂时不能提供线下课程，须上网课。

另一方面，西贡区在上午录得一小时超过100毫米的降雨量，有村民报案称，有村屋墙壁倒塌，索性无人受伤。