香港赛马会将拨款50亿港元设公益慈善研究院

香港赛马会主席利子厚宣布，将拨款至少50亿港元（约8.67亿新元）设立公益慈善研究院。

综合香港中通社、《星岛日报》报道，香港赛马会慈善信托基金于9月11日至12日在西九文化区举办香港国际慈善论坛，利子厚在开幕式致词时，做出上述宣布。

这次论坛以“携手公益，普惠社群”为主题，将借鉴不同国际案例，探讨如何透过公益慈善事业推动变革，以更平等方式惠泽社群。论坛的议题涵盖教育鸿沟、医卫公平、高龄化社会、东西方福利体制，以及科技在公益慈善事业中所扮演的角色等，也会深入探讨21世纪公益慈善事业在亚洲及其他地区的发展路向。

香港特首李家超在论坛致词时说，香港上周遭受了前所未有的大雨袭击，志愿者、社区领袖、公务员、地区关爱团队以及不同的非政府组织都站出来，向受影响的市民伸出援手。

李家超透露，根据税收豁免状态，香港已建立了大约1万家慈善机构。在2020/21财年，商业捐赠者按利润税核准的慈善捐款总额为5.6亿美元（约7.61亿新元）。对于个人捐赠者，按薪俸税核准的慈善捐款近10亿美元。与此同时，越来越多的全球家族办公室正在创建慈善基金会以刺激社会进步。这些举措加强了香港的慈善精神。

李家超相信，将成立的公益慈善研究院，将有助香港特区政府推动香港成为领先国际的慈善中心。

利子厚在致词时说，全球超过1600名代表到香港参加此次论坛，为香港提供了一个独特机会，讨论如何解决21世纪城市面临的最棘手挑战，以及探讨如何加强合作，为社会的进步做出贡献。

他宣布，香港赛马会将以不少于50亿港元的资金，建立新的公益慈善研究院，期望借此向业界提供可靠的公益慈善知识、涵盖不同界别的知识基础和发展指标。