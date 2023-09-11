杭州亚运彩排期间违规飞行无人机 涉事两人被行拘

在中国杭州亚运会彩排期间，主场馆周边出现违规飞行无人机，涉事两人被行政拘留。

澎湃新闻星期一（9月11日）引述杭州萧山区警方消息报道，杭州全域9月1日“禁飞”以来出现首例因违规飞行无人机被行政拘留的案例。

8月上旬，杭州市政府发布关于第19届亚运会和第四届亚残运会筹备举办期间的通告，提出从9月1日至10月28日，杭州市行政区域全境对“低慢小”航空器、空飘物实施临时管控。

据杭州萧山区警方介绍，上星期六（9月9日）中午，杭州国际博览中心点位的巡逻力量发现国博中心上空有一架无人机，随即查控并锁定可疑人员郑某、彭某，两人均化姓。

据郑某交代，两人是无人机爱好者，知道杭州目前有禁飞规定，但心存侥幸。上星期五（8日），郑某教唆在南京的好友彭某来杭，在管控区域共同进行无人机活动，彭某于9日抵达。

据介绍，两人违规飞行正值杭州亚运会彩排期间，飞行区域在亚运会主场馆杭州奥体中心场周围，两人的行为扰乱了大型群众性活动秩序。根据《治安管理处罚法》规定，警方决定给予郑某行政拘留10日、彭某行政拘留七日的处罚。

从9月1日至9日，杭州警方已依法查处53起无人机违规飞行行为，违规飞行的区域多在工地、商业中心、景区等，违规人员多被处以行政罚款。