台媒民调：侯友宜支持度上升至29.5%位居第二

台湾媒体ETtoday新闻云星期一（9月11日）公布的台湾总统参选人民调显示，国民党侯友宜的支持度上升5.3个百分点至29.5%，现位居第二，民进党参选人赖清德和民众党柯文哲的支持度则均有所下滑。

ETtoday新闻云官网星期一发布，最新民调是在9月8日至9月9日进行，结果显示，赖清德支持度36.5%、侯友宜29.5%、柯文哲22.9%；赖柯支持度下降，仅侯上升，增加5.3个百分点。

民调指出，与8月下旬民调相较，赖清德下滑1.1个百分点，柯文哲下滑1.4个百分点，侯友宜则上升5.3个百分点。ETtoday新闻云8月下旬的民调显示，赖清德支持度为37.6%、柯文哲24.3%、侯友谊24.2%。

侯友宜在20至29岁年轻族群、国民党认同者的支持度都有明显提升。报道称，这可能与侯友宜提出的低薪族群加薪、基本工资提高至3.3万新台币（约1402.6新元），老人健保等减低年轻人负担的政策，以及蓝军陆续归队有关。

民调指出，若加入宣布独立参选的鸿海创办人郭台铭，呈现“四脚督”的对战组合，支持度分别为赖清德35.1%、侯友宜24.8%、柯文哲20.0%、郭台铭12.9%。

交叉分析来看，赖清德支持者以南部地区（46.9%）、40至49岁（42.6%）、政党倾向民进党（88.5%）、泛绿（78.5%）等群体比例较高。

侯友宜支持者以北部地区（29.8%）、50至59岁（35.2%）、60岁及以上（42.4%）、政党倾向国民党（73.8%）、泛蓝（44.3%）等群体比例较高。

柯文哲支持者以中部地区（24.6%）、东部离岛地区（26.8%）、男性（23.1%）、20至29岁（39.0%）、30至39岁（34.9%）、政党倾向台湾民众党（90.1%）、不支持任何政党（26.1%）等群体比例较高。

郭台铭支持者则以40至49岁（16.0%）、政党倾向泛蓝（26.1%）、不支持任何政党（18.4%）等群体比例较高。