中国九个城市全面取消住房限购政策

为刺激持续低迷的楼市，中国多地宣布取消住房限购政策，释放购买力。据统计，目前已有九个城市全面取消限购，近30个城市调整优化限购政策。

综合每日经济新闻、北京青年报、中国基金报等中国媒体报道，截至星期一（9月11日），广东东莞、佛山，辽宁沈阳、大连、浙江嘉兴、江苏南京、甘肃兰州，以及山东济南和青岛共九个城市宣布全面取消住房限购。

其中，人口第二大省山东的济南和青岛市，星期一同日官宣扩大取消限购的范围，实现全面取消限购。

此外，郑州、厦门、长沙、天津等近30个城市，也优化了住房限购政策，取消局部区域限购或放宽限购群体要求。

央视财经引述浙江工业大学中国住房和房地产研究院院长虞晓芬分析，这些城市是基于房地产市场供求关系发生重大变化而做出的限购政策调整，对提升市场活跃度，稳定市场有积极作用。

虞晓芬认为，不排除更多同一层级甚至更高层级的城市取消全域限购政策，不过总的原则是应根据供求关系“因城施策”、“因区施策” 。

近几年来，中国高层时常强调“房住不炒”，各地政府尤其是一二线城市也出台各种限购、限贷、限售措施，尝试遏制过热的房地产市场，避免房地产泡沫过大导致金融危机。

不过过去两年，受冠病疫情对经济影响，以及恒大、华夏幸福、碧桂园等著名地产商纷纷爆雷，中国房地产市场遭受重创，也削弱了公众对楼市的信心。今年8月以来，中国官方出台多项措施，包括推动各地落实首套房贷款“认房不用认贷”政策、降低存量首套房贷利率等，意味着救市成为官方近期的主要目标。