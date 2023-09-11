高虹安屡爆争议 民进党吁柯文哲勿遇爱将涉事就搞双标

台湾新竹市长高虹安此前被爆出入有名车接送，还入住5000万新台币（约212万新元）豪宅，新竹市前文化局长钱康明星期一（9月11日）更指其“好朋友”（高虹安男友李忠庭）私下干涉市政，民进党要求高虹安诚实交代，并呼吁民众党总统参选人柯文哲不要遇到爱将涉事就搞“双标”，为其护航。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，民进党发言人张志豪与总统参选人赖清德竞选办公室发言人赵怡翔星期一在党部召开记者会，作出上述表态。

对于新竹市前文化局长钱康明在脸书直指高虹安的“好朋友”经常找府内人员单独谈事情，也曾约他谈市政。张志豪说，高虹安应该亲自出面，对外诚实说明清楚，并坦然接受议会监督。

张志豪呼吁柯文哲不要搞“双标”，遇到爱将就转弯，应面对从政党员高虹安涉贪情事，包含先前助理费案及坐豪车、住豪宅等争议，上述重大利益未回避情事，都应一并主动向外说明。

赵怡翔批评，柯文哲就是最典型的“双标王”，骂别人很大声，对爱将涉贪却包庇纵容到底，对高虹安更是全力护航。

赵怡翔说，高虹安上任后不久在新竹棒球场四处挖地、市政停摆，除了先前涉诈助理费被起诉，近期又爆出坐豪车、住豪宅等争议，柯文哲不但没有党纪处理，还以“污名化”批评证实曾见到高虹安搭乘豪车的新竹市前文化局长钱康明。

他也说，柯文哲在“新竹选哲之友会”成立大会上说，台湾下一任总统的第一个条件就是“不能贪污”，但讽刺的是涉贪的高虹安就站旁边，看来就是瞎挺爱将。