暴雨引发山体滑坡 香港豪宅存在违章建筑

受台风“海葵”残留低压槽影响，香港上周遭遇百年一遇的大暴雨，造成大面积破坏，其中大潭区豪宅小区“红山半岛”发生山体滑坡，三栋房屋受到影响，其中一栋房屋被发现存在违章建筑问题，也被指处于非常危险的境地，住户已被紧急疏散。

据《星岛日报》报道，香港发展局局长宁汉豪星期一（9月11日）在发布会上公布，经初步调查，红山半岛72号房屋存在违章建筑，但结构上无明显危险。

宁汉豪说，目前的首要任务是稳定斜坡，确保公众安全。为此，港府正安排承包商修复，对斜坡进行混凝土注入，以支持进一步的加固工程。

宁汉豪还说，现在还未能掌握附近房屋是否存在违规建筑，但由于山体滑坡导致部分挡土墙外露，72号旁边两栋房屋也需进行安全检查。其住户已被告知关闭花园和室外游泳池，等待进一步的安全检查。不过，74号屋户主拒绝政府人员视察，港府已向法庭申请进入该房屋。

香港政务司司长陈国基强调，存在违章建筑的房屋会危害市民安全，港府对此非常重视，并将对违规行为采取严厉执法。至于违规建筑是否导致房屋无法承受暴雨，进而引发山体滑坡，要待专家的评估。

有专家表示，现场图片显示，有人在72号和74号房屋向下挖了两层，以建造地下室，而70号房屋的游泳池旁边的斜坡上还扩建了一个露台花园。

工程师学会建造分部主席谢伟正指出，在斜坡上的房屋向下建违章建筑十分危险。他解释，斜坡表面已非稳固，在上面建筑通常不会让斜坡面受力，会用桩柱型地基深入石层，让建筑物有承托，这样即使发生山体滑坡，建筑物也不会跟着倒下。但从相片上看，涉事房屋并没有桩柱基础来承托建筑物。

坐拥绝色山景，拥有傲人风景的白笔山豪宅小区红山半岛，于1990年至1992年建成，是港岛南区最大型低密度豪宅。2006年至2018年期间 近年该区一栋豪宅成交价约3750万至9330万（港元，约653万至1624万新元）不等。不少香港名人，包括明星蔡卓妍、谢霆锋的父亲谢贤、美联集团创办人黄建业、李锦记家族第四代家族成员李惠雄、漫画家马荣等，都入住该小区。