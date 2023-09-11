贵州茅台原董事长袁仁国据报已去世。

成都商报红星新闻财经新闻官方账号红星资本局星期一（9月11日）多方采访核实了解到，茅台集团原董事长袁仁国已去世。

贵阳市某殡仪馆的相关工作人员对红星资本局说，袁仁国的遗体现停放在殡仪馆，暂未火化，遗体是从贵州省某监狱运来的。

有相关情况的接近人士还告诉红星资本局，火化后，袁仁国的骨灰将送回家乡并举行告别仪式。

此外，贵州茅台相关工作人员在接受红星资本局采访时回应称，袁仁国去世消息还需要核实。

另据财新网报道，袁仁国上星期六（9月9日）在医院去世，享年66岁。

报道引述接近茅台人士称，袁仁国上星期六因脑溢血去世，“8月20多号送到医院，在医院里去世。”接近酒协人士确认袁仁国去世消息，并称其家人曾称袁仁国为脑溢血死亡。

袁仁国生于1956年，贵州人。自1975年在贵州茅台酒厂参加工作后，整个职业生涯都是在茅台集团。袁仁国曾担任茅台集团董事长七年，上市公司贵州茅台董事长近20年。

2019年5月，袁仁国被免去贵州省政协经济委员会副主任职务，撤销政协委员资格。中央纪委国家监委网站同月22日通报袁仁国被查，并指袁仁国的行为性质十分恶劣，决定给予开除党籍、开除公职（“双开”）处分。

2019年6月29日，贵阳市人民检察院以袁仁国因涉嫌受贿罪，向贵阳市中级人民法院提起公诉。2021年9月，袁仁国因受贿罪被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。

经审理查明，袁仁国在1994年至2018年间先后利用担任贵州省茅台酒厂副厂长、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总经理、副董事长、总经理、董事长、贵州茅台酒股份有限公司董事长等职务上的便利，为他人在获得茅台酒经销权、分户经销、增加茅台酒供应量等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合1.129亿余元（人民币，约2100万新元）。