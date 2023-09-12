台中科院研制巡导弹二型无人机首现台北国防展

时隔四年，台北国际航太暨国防工业展双年展将星期四（9月14日）在台北南港展览馆登场。台湾中科院研制的“巡导弹二型”攻击无人机将首度亮相，美国在台协会（AIT）史无前例地邀集美商成立美国馆参展。

据台湾《中国时报》报道，上述双年展为期三天，台外贸协会邀集近260家厂商参展、摊位数962个，展览规模创历史新高。除美国馆外，捷克也首度筹组国家馆赴台参展。

AIT邀集40多美商以美国馆型态参展，美国防工业大厂洛克希德·马丁与雷神、美国海事系统专家诺格集团（Northrop Grumman）、美国通讯航太电子公司L3Harris、英国最大军事集团BAE System和弹簧刀无人机制造厂航空环境（Aero Vironment）等厂商，均参与此展。

备受瞩目的国防馆是展场中面积最大的主题馆，展出机型和武器，包括台制军机、远攻武器（各式导弹）、云豹甲车以及无人机系统等。中科院研制的云雀三、锐鸢二等新一代无人机种均有望现身，但据了解，雄升导弹等机密敏感装备不会亮相。

中科院研制的“巡导弹二型”攻击无人机模型将首度公开。据了解，“巡导弹一型”（台版弹簧刀攻击无人机）为个人携行式，二型导弹的体积与弹头比一型大，可车载式发射外，也规划空投式发射，例如部署在腾云大型无人机上。