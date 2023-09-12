阿里新CEO：四年后让85和90后成主力管理者

阿里巴巴集团新任首席执行官吴泳铭致函全体员工，提出要在四年内让85后、90后成为管理团队的主力管理者。

据澎湃新闻报道，吴泳铭星期二（9月12日）以《用户为先，AI驱动 以创业心态创造更大价值》为题，向阿里全员工发信，作出以上表述。

吴泳铭在信中宣布，面向未来，阿里确立两大战略重心，即用户为先和人工智能（AI）驱动。集团将围绕这两大重心进行业务梳理，重塑业务战略优先级，并将在此基础上对技术驱动的互联网平台、AI驱动的科技和全球化的商业网络三类业务加大战略性投入。

吴泳铭说，传统互联网模式严重同质化已走向存量竞争，AI人工智能为代表的新技术正成为全球商业发展的新动能。阿里必须自我变革，才能找到打开未来的钥匙。

他指出，下一个10年，最大的变量毫无疑问是AI带来的全行业深刻变革。阿里必须在AI时代以再次创业的决心，重塑用户价值，才可能得到在未来10年继续服务客户的机会。

吴泳铭说，阿里初创时的第一个业务就是全球化业务，当时就立志要做一家由中国人创办在全球经济发展中有独特价值的公司。而今，阿里在全球已有诸多布局，未来将集中优势出击，通过构建一张全球化的商业网络，协助更多中国以及全球中小企业在世界拓展商机。

吴泳铭在信中结尾表明，希望阿里各业务要能对未来五年以上的趋势做出判断，并敢于提前进行战略投入和产品创新。他同时也对管理团队年轻化提出具体目标，即在四年内让85后、90后作为主力管理者刷新业务管理团队，创造让更多年轻的阿里人成为阿里的核心力量的机制和文化环境。