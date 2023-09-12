昆明警方抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人269人

云南省昆明市警方开展集中打击行动，三天内抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人。

据云南网报道，记者星期一（9月11日）从昆明市公安局获悉，9月8日至10日，该局集中打击一批突出违法犯罪分子，全市共抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人，传统盗抢骗违法犯罪嫌疑人92人。

据悉，此次昆明市公安局根据全国、云南省公安机关夏夜治安巡查宣防集中统一行动安排，出动警力1万6337人次，发动组织群防群治力量8497人次，出动车辆2534辆次，出动警用无人机13架、出动警用直升机一架，集中打击突出违法犯罪分子、整治突出治安乱点、清除突出公共安全隐患、化解突出矛盾纠纷风险。

整治行动期间，昆明警方开展集中收网，由治安、刑侦、食药侦、禁毒、森警等主战警种牵头，对重点场所区域开展集中整治。全市共抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人，传统盗抢骗违法犯罪嫌疑人92人，清查重点店铺82个、清查重点人员435人、收缴、扣押物品涉案价值10万6580元（人民币，约2万零158新元）；共打处涉黄赌团伙两个、刑事拘留15人、行政处罚325人；共破毒品案件四起、抓获犯罪嫌疑人五人、缴获毒品23.8克、查获吸毒人员18人。

昆明警方称，下一步，将纵深推进“夏季行动”，进一步净化社会治安环境。