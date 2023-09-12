周杰伦天津演唱会综合消费带动超30亿人民币

著名歌手周杰伦9月7日至10日在天津连续四天举行演唱会。天津市文化和旅游局微信公号星期二（9月12日）引述数据指出，上述演唱会总计观众人数18.5万人次，其中天津市观众占比38%，外地观众占比62%，累计综合消费带动超过30亿元（人民币，下同，约5.6亿新元），进一步推动了天津市商文旅融合发展和消费扩容提质。

天津文旅局说，“周杰伦嘉年华世界巡回演唱会天津站”上周在天津奥林匹克中心举办。连续四天，成千上万歌迷尽享音乐盛宴，演出现场气氛热烈，进一步推动了天津市商文旅融合发展和消费扩容提质，提高了天津城市影响力和美誉度，充分彰显了“展演+旅游”的巨大魅力。

文旅局引述携程平台数据指出，演唱会总计观众人数18.5万人次，其中天津市观众占比38%，外地观众占比62%，累计综合消费带动超过30亿元。

数据显示，9月6日至11日，天津整体旅游订单数量环比前一周增长11.7%，相较2019年同期增长77.4%；旅游人次环比前一周增长8.57%，相较2019年同期增长70.5%；订单金额环比前一周增长35.3%，相较2019年同期增长130.2%。

其中，酒店预定金额环比前一周增长91%，相较2019年同期增长318.8%；平均房价环比前一周增长25.9%，相较2019年同期增长42.7%；门票预定金额环比前一周增长439.4%，相较2019年同期增长2431.8%。“展演+旅游”模式为城市文旅消费注入了新活力，并日益成为拉动城市经济发展的“新引擎”。