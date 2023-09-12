侠客岛：从严治党不是要把干部管死

对于一些地方问责泛化、简单化的现象，《人民日报》海外版旗下微信号“侠客岛”发文指出，全面从严治党的目的不是要把人管死。

“侠客岛”星期一（9月11日）发表题为《严管不是把干部管死》的文章称，全面从严治党十年磨一剑，“严”已成常态。但对“从严”的理解，个别中共党员干部仍存误解，一些地方问责泛化、简单化现象时有发生。

文章举例：某地整顿违规吃喝，结果盯上私人聚餐，三人以上吃饭就算搞“小圈子”；某机关整顿工作作风，停办学术会议，讲课费一律限期上缴廉政账户；某乡镇急需建设一批污水处理设备，但报批材料一直下不来，当地只能未批先建，事后干部却挨了处分。

文章写道，多名基层干部表示，目前基层各项工作第一责任人“压力山大”，越是吃劲的岗位，事务越繁杂，也越容易被问责。一些干部只好“多一事不如少一事”，有风险的事情尽量不做。

文章写道，严管是手段，解决问题是目的。管得对不对，要看能不能让党员干部更好地履职尽责。要敢管敢严、当宽则宽，为真正干实事的干部兜底。

文章称，基层干部渴望看到一张“明白纸”，即一套可操作、可量化的机制。相关部门要敢于作出公正判定，为做事的干部担责。

文章最后写道，法条必须严苛，但工作要有温度。让基层干部鼓足干事创业的精气神，严管之下，不能少了厚爱。