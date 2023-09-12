朱立伦：赖清德台独立场是造成台海动荡原因

台湾前总统马英九星期一指现任总统蔡英文与副总统、民进党总统参选人赖清德的两岸政策是“新两国论”，违反宪法也危害两岸和平，引发论战。国民党主席朱立伦星期二（9月12日）对此表示，赖清德台独立场鲜明是造成台海动荡原因，赖清德自己要解决这问题，并强调2024国民党重返执政，会向世界证明国民党才是两岸、区域和平稳定的守护者。

根据台湾东森新闻台报道，朱立伦直言，赖清德一直以来都是支持台独，他的台独立场很坚定，甚至扬名国际，然而这样的立场让近期无论是美国、日本及世界各地专家学者都深感忧心。

朱立伦强调，就是因为赖的坚定台独立场，才会将两岸推向紧张、危害台海和平稳定，他认为真正要解决的是赖本人的言论立场，而不是其他议题。

对于马英九指蔡英文政府造成少子化，朱立伦说，近期陆续听到一些有钱人在转移资产、想移民、台商不敢回来及年轻人不敢生小孩等民众所担忧的情形。他强调，只要达到政党轮替，两岸就会和平，下一代也会更幸福。

另外，国民党总统参选人侯友宜将于14日访美，朱立伦说，希望侯此行向美方清楚表示他们的立场，并和专家学者们交换意见，讨论如何让国民党重返执政后，扮演维护两岸、区域甚至世界和平的重要角色。他说，侯友宜在纽约、新泽西、旧金山等地也会办理大型侨宴，会见支持者，对此行成功表示乐观。

对于有人认为朱立伦助选这条路是忍辱负重的修行，朱立伦则苦笑称，对于外界各种说法，自己还是强调，不管谣言、恶意中伤，都不会动摇他的意志决心，一定会努力达到政党轮替、立委席次过半，至于其他指控，相信时间会证明一切。