台湾国防报告书：将筹建各型无人机

台湾国防部星期二（9月12日）发布国防报告书，公布将筹建各型无人机，增加战场监控及敌情侦搜能力。

综合台湾《自由时报》和NOWnews今日新闻报道，国防部星期二召开记者会，公布国防报告书。

台湾国防部战略规划司建军规划处长熊胜荣在记者会上说，台湾军方将筹建的无人机包含台湾自行研发部分的无人机，以及对美军购的攻击型无人载具。

国防部战略规划司副司长曹定明说，国防部对于无人机的基调以“国防自主”为主，若国防自主的技术还没到位，或是生产量能不足以即时因应外在威胁，才会转向对美国采购。

另一方面，最新的国防报告书中“1949年迄今中共对台政策及威胁升高分析图”中列出1949年之后大陆对台威胁的各个阶段，但没有提到1999年时任陆委会主委蔡英文起草、总统李登辉发表“两国论”后，台湾空军失去台湾海峡中线以西的控制权。

台湾国防部战略规划司国防政策处处长许云甄对此回应说，这是因为图表无法呈现很细的东西，没有特别考量。

李登辉1999年7月9日接受德国媒体访问时，提出两岸属于“特殊国与国关系”，又称为“两国论”。李登辉提出“两国论”后，累计近千架中国大陆战机逼近海峡中线，令台湾空军忙于升空拦截应付。

据报道，台湾军方最终在美国强力介入下，被迫放弃海峡中线以西的空域控制权，现在仅有往来金门与马祖的台湾空军运输机、行政专机能飞越中线以西。