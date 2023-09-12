中国最高检和公安部对五起特大跨境电诈案联合挂牌督办

中国最高人民检察院消息，最高检、公安部正在联合挂牌督办第三批五起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。

根据中新社星期二（9月12日）报道，针对电信网络诈骗犯罪严峻复杂形势，最高检、公安部此前挂牌督办两批八起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，此次联合挂牌督办的五起案件分别是福建莆田“9.06”电信网络诈骗案、重庆沙坪坝“5.11”电信网络诈骗案、江苏江阴“6.16”电信网络诈骗案、浙江温州“8.26”电信网络诈骗案、四川乐山“1.12”电信网络诈骗案。

据知，这批案件均系境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国(边)境方式赴境外参与诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，参与人员众多，涉案金额巨大，有的集团还涉及非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。

最高检、公安部有关负责人表示，电信网络诈骗犯罪不断衍生升级，整体犯罪形势依然严峻，并呈现出一些新变化和新特点，比如境外诈骗集团垄断化、犯罪形式复合化、黑灰产犯罪境外化等。

负责人说，两部门挂牌督办五起案件，进一步体现政法机关坚决遏制这类犯罪持续高发的决心和举措，并进一步揭示当前跨境电信网络诈骗的新趋势、新情况和社会危害，教育引导广大民众特别是年轻人切实提高法治意识，提升识骗防骗能力。

负责人还说，检察机关、公安机关将持续保持对境外电信网络诈骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国(边)境、“跑分”洗钱、架设GOIP（一种虚拟拨号设备）、收集公民个人信息等支持帮助的团伙和人员，加强追赃挽损工作，做到“打财断血”，努力夺取电信网络诈骗犯罪打击治理新胜利。

中国检察机关、公安机关正告电信网络诈骗犯罪分子，特别是仍在境外的犯罪分子，不要心存任何侥幸，必须认清形势，立即收手，尽快回中国投案自首，争取宽大处理。