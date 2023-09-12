广州“最大烂尾小区”32套房源开拍第一轮无人报名

被称作广州“最大烂尾小区”的澳洲山庄有32套房源星期一（9月11日）10时起被法拍网上架拍卖，至星期二（9月12日）10时第一轮竞价周期结束，32套房源全部无人报名。

根据封面新闻报道，主持此次公开拍卖的广州市越秀区人民法院证实，此次拍卖标的全部流拍，相关工作人员称，标的会在降价后再次拍卖，“降价幅度和再次拍卖的时间需待经办法官进一步确定。”

公开信息显示，澳洲山庄由广州澳美房地产开发有限公司开发，于1992年立项，自1998年开始建设停滞，至今已烂尾25年。近10年，各方持续推动该项目重建，但因债权纠纷复杂，重建计划几经波折。

澳洲山庄共A、B、C、D、EA五个区，共292栋，此次拍卖的房源均位于EA区，属于澳美公司自持房产，因相关申请人一直申请执行澳美公司的欠款，这批房产被挂网法拍。据了解，针对小区烂尾事宜，黄埔区政府正在推进由政府主导的购房业主房产置换工作。

法拍网信息显示，此次挂网拍卖的32套房源，合计建面约2286平方米，最低的一楼，最高的在六楼，单套建面在56至69平方米之间，每套起拍价格在100万（人民币，下同，约18.6万新元）至125万左右，约每平方米1.8万元。

法拍网提供的拍卖标的照片显示，拍卖房源有的是毛坯状态，外立面是裸露的水泥，无门窗，部分低楼层有简单装修痕迹，个别房屋内部摆放了办公桌、床铺、储物柜等，阳台晾晒着衣物。

法院对此批法拍房作出特别提示：待拍卖房屋目前未办理产权证、未建筑施工完成、未验收、未通水电，不具备交付使用入住的条件。

此外，法院还提醒，拍卖标的为瑕疵品拍卖，法院不对财产质量作瑕疵担保，但负责成交后的场地交付并办理预售过户登记，不承诺办理产权证。

据报道，澳美公司仍实际承担澳洲山庄的安保管理工作，其组织的保安人员仅允许业主进出小区。保安人员称，澳美公司未通知法拍的相关情况。

报道还指出，澳洲山庄有2000多户业主，卖出去近200栋，最终只交付了不到60栋，如今仅有30来户人家在山庄常住，其他业主则因房屋未达交付条件而收不到房。

报道援引一份广州市规划和自然资源局出具的关于（2022）粵0104执恢421号《司法拍卖咨询函》的复函显示，本次法拍的32套房源均已办理合同备案，但尚未办理不动产首次登记、预告登记和增量房转移登记。