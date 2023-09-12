赖清德：英语是最重要国际语言 将持续推动双语政策

台湾民进党总统参选人赖清德说，英语是最重要的国际语言，台湾将持续推动双语政策。

综合台湾中央社和联合新闻网报道，赖清德星期二（9月12日）出席国政愿景发表会，主题为“0-22岁投资未来世代”。

对于2030双语政策是否能如期达成，赖清德说，英语仍是最重要的国际语言，不管是增进国际交流还是提升专业领域知识，强化英语能力都是必要的。

赖清德说，双语政策光靠中央政府无法完成，必须与地方政府合作，用更包容的方式才能推动成功。

对于实施双语教育现阶段存在的问题，赖清德说，目前出现的问题都在具体执行上，现在是磨合期，大家先确定方向，愿意共同来参与，技术面的困难都可以克服。

赖清德说，在推动双语教育时，台湾教育部也做了不少辅助措施，包括聘请外籍老师到第一现场，后面也有资源支持，例如来自英国教育文化协会的资源系统，同时，每一个县市也成立了备课系统，帮助第一现场的老师。也许有些地方做得还不够周延，但都是技术性问题，都可以克服。

台湾2018年宣布推动“2030双语国家政策发展蓝图”，具体内容包括双语教学延伸至幼儿园、科学园区实验高中全面双语化、落实中小学英语课程采全英语授课、推动中小学部分学科英语授课等。