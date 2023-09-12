港警国安处据报带走许智峰岳父母等人问话

香港媒体报道，被香港警务处国家安全处悬红通缉的前立法议员许智峰的岳父母和大舅子，据报被港警国安处带回警署问话。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，有消息称，香港警务处国安处星期二（9月12日）上午到许智峰的岳父母和大舅子位于元朗区的住所进行突击搜查，将他们分别带到青山和元朗警署问话，调查三人是否仍然与许智峰有任何形式的联络或是金钱往来。

星期二下午2时15分左右，一对相信是许智峰岳父母的男女离开青山警署，期间未回应记者提问。

香港警方称，国安处高度重视案件，会继续就其他被通缉人士的在港联系人或代理人展开调查，深入追究相关人士的罪责。

许智峰被警方指涉嫌干犯《香港国安法》下的煽动分裂国家罪、煽动颠覆国家政权罪及勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，多次透过社交媒体鼓吹“台独”、“港独”及煽动推翻《中华人民共和国宪法》所确立的中华人民共和国基本制度。

香港警方称，调查显示许智峰自潜逃海外后积极勾结外部势力，当中包括担任反华组织英国“香港监察”及美国“香港民主委员会”的咨询委员会成员，积极游说美西方和澳洲等国会议员及官员对中央和特区政府实施制裁。今年1月，许智峰与澳洲外交部长黄英贤会面，向对方提出要求澳洲当局就“35+非法初选案”发声及制裁港府。同年7月，许智峰高调感谢澳洲总理和加拿大外交部等支持“捍卫澳洲港人争取自由”。

香港警务处国安处今年7月宣布，悬红800万港元（约139万新元）通缉潜逃海外的八名香港人。被悬红通缉的八名港人是任建峰、袁弓夷、郭凤仪、郭荣铿、许智峰、蒙兆达、刘祖迪以及罗冠聪，每人悬红100万港元。