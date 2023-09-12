央视网评李佳琦事件：一旦“飘了”就等于自砸饭碗

中国“淘宝一哥”李佳琦星期天直播带货时因嘲讽网民引发巨大争议。中国官媒央视网星期二（9月12日）发表评论文章说，所有行当，都离不开柴米油盐精打细算的普通人。一旦“飘了”，脱离了普通民众，就等于自砸饭碗。如果不及时调整心态，被网上舆论声讨、被厌弃、被市场淘汰，是注定的结局。

文章说，李佳琦曾经是个普通到不能再普通的人，辛辛苦苦打过工，没有亮眼的学历，也没有强势的背景，赶上时代的风口，一路坐上了头部主播的“宝座”。但就是这个喊着“把价格打下来”的李佳琦，却在一场直播中回怼网友：“有的时候找找自己原因，这么多年了工资涨没涨，有没有认真工作？”

文章指出，激起公愤后，李佳琦在道歉中终于意识到自己原本就是个普通人，但那些为他的“封神”之路贡献了真金的消费者，情感已经受伤。当一个本应站在消费者这边，和商家砍价的带货主播，画风一变，讽刺起消费者“不好好工作”的时候，颇有过河拆桥、忘恩负义的意味在。

文章说，面对消费者的价格质疑，带货主播完全可以从物价、原材料、工艺、卖点等去解释、开导，但他却选择了最糟糕的方式回应——吃消费者的饭，笑消费者的穷。

文章还说，这些年，不少出名的网红、主播，大都有一种微妙的权利角色的转换——赚钱之前很谦卑，赚钱之后很膨胀。

文章指出，所有行当，都离不开柴米油盐精打细算的普通人。一旦“飘了”，脱离了普通民众，就等于自砸饭碗。如果不及时调整心态，真正做到尊重消费者、脚踏实地做好服务，被网上舆论声讨、被厌弃、被市场淘汰，是注定的结局。

文章最后呼吁，希望更多的“李佳琦”们，能借着这件事，好好想想自己从哪里来？要向哪里去？

中国官媒中新网星期一也对李佳琦事件发表评论说，“李佳琦式冒犯”既是对受众消费观的“冒犯”，也是带货主播“越界”后站在消费者对立面的“冒犯”。

评论呼吁，尊重差异、减少冒犯，付出但没得到回报的人值得被尊重，平凡普通的人值得被善待。

李佳琦星期天在直播中介绍79元（人民币，约14.7新元）一支的中国品牌眉笔时，看到有网民留言说越来越贵了，反问：“哪里贵了？这么多年都是这个价格，不要睁着眼睛乱说，国货品牌很难的”，随后接着说，“有的时候找找自己原因，这么多年了工资涨没涨，有没有认真工作？”

此话一出，李佳琦遭到大批网民指责，认为他“离地太久”、“太飘了”。

李佳琦星期一凌晨在微博发文道歉说，自己本就是一个彩妆柜台销售员，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。他说的话辜负了大家的期望，真的很抱歉。不过，许多网民对他的道歉并不买账。

李佳琦星期一晚再次在直播间致歉，期间一度眼眶发红，双眼含泪，深呼吸调整情绪，并90度鞠躬。但不少网民仍质疑李佳琦的道歉毫无诚意，含泪致歉更像是卖惨。

据中国媒体报道，受此事件影响，李佳琦微博账号的粉丝不断减少，一天的时间已经掉粉近百万。