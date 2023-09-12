中国人寿保险原董事长王滨被判死缓

中国人寿保险原董事长王滨被控受贿、隐瞒境外存款，法院一审判处王滨死缓。

据中国央视新闻报道，山东省济南市中级人民法院星期二（9月12日）公开宣判王滨受贿、隐瞒境外存款一案。

法院对被告王滨以受贿罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

法院也对王滨以隐瞒境外存款罪判处有期徒刑一年，决定执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后，同样终身监禁，不得减刑、假释。

王滨被指从1997年至2021年，利用担任中国农业发展银行江西省分行党组副书记、副行长，交通银行北京市分行党委书记、行长，交通银行党委委员、副行长，交银国际信托有限公司董事长，中国太平保险集团有限责任公司党委书记、董事长，中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长兼广发银行董事长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在贷款融资、项目合作、人事安排等事项上提供帮助，本人直接或者通过亲属非法收受财物共计折合人民币3.25亿余元（6071万新元）。

他也被指从2012年1月起，违反国家外汇管理制度和国家工作人员境外存款申报制度，将共计折合人民币5642万余元的外币，存入亲属在香港开立的银行和证券账户，隐瞒不报。

法院认为，被告的行为构成受贿罪和隐瞒境外存款罪。王滨受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，使国家和人民利益遭受特别重大损失，论罪应当判处死刑；王滨隐瞒境外存款犯罪是自首，可予从轻处罚，并与其所犯受贿罪并罚。

法院也认为，由于王滨归案后如实供述罪行，认罪悔罪，积极退赃，具有法定、酌定从轻处罚情节，对被告判处死刑，可不立即执行。同时，“根据王滨犯罪的事实和情节，决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释”。

中央纪委国家监委网站2022年1月通报，王滨涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，同年9月公布王滨被开除中共党籍和公职。