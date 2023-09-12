下午察：中国离海最远的地方产海鲜了

新疆海鲜最近在中国互联网上火了。

从上周起，新疆出产海鲜的话题就不断被《人民日报》、新华社等多家中国媒体报道。在微博上，有关话题词条更是不下10个，包括“没开玩笑新疆真的产海鲜”“新疆欢迎大家来吃海鲜”“新疆海鲜量产如何做到”等等。

在外界印象中，拥有广袤沙漠的新疆盛产葡萄、哈密瓜等水果，未曾想新疆也有海鲜。让人不禁好奇，作为中国离海最远的内陆省份，新疆到底具备了什么样的条件生产海鲜？

新疆喀什地区麦盖提县N39°沙漠旅游景区的沙漠。（新华社）

没有海的新疆 如何产海鲜？

《人民日报》星期一（9月11日）报道，新疆之所以能出产海鲜，离不开“海鲜陆养”模式。报道称，这个模式指的是在陆地营造类似于海洋的生态环境，而要打造出这样的环境有多种方法，其中包括将盐碱水变成“人造海水”。这就要从新疆的盐碱地说起。

盐碱地是指土壤中盐分和碱性物质过多的土地。除了有极少数的耐盐植物生长外，盐碱地基本“寸草不生”。

根据自媒体“正解局”上星期五（9月8日）的文章，新疆约三分之一的耕地存在不同程度的盐碱化。不过，新疆是古地中海的一部分，盐碱地的水质与海水十分接近。因此，只要以海水矿物质比例为参照，再添加微量元素和益生菌，普通动植物无法生存的盐碱地，便可摇身变为用于养殖海鲜的环境。

财经传播服务机构“华商韬略”旗下微信公号星期天（9月10日）发文称，2017年的中共中央一号文件提出“推进稻田综合种养和低洼盐碱地养殖”，打响了盐碱地养海鲜的“第一枪”。

同年，中国农业农村部（时称农业部）也发布《2017年渔业扶贫及援疆援藏行动方案》，要求推进“盐碱地渔农综合开发利用”；2019年又在《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》中，明确提出“积极发展盐碱水养殖”。

华商韬略指出，有了国家政策引领与撑腰，新疆自此掀起“人工造海”的高潮。

另一方面，新疆优质又丰富的水源也发挥重要作用。新疆有中国最长的内陆河塔里木河，中国唯一注入北冰洋的额尔齐斯河等等。在这样的地理条件下，尽管新疆的沙漠面积达到了43万平方公里，牧草地面积超过51万平方公里，但水域面积仍然达到了5500平方公里。

新华社引述新疆农业农村厅渔业监督处处长邓康处说：“新疆主要水源之一是冰雪融水，水质清澈，温度低，非常适合冷水鱼的养殖。”

以媒体报道中多次提及的三文鱼为例，根据《新京报》，在新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县喀拉苏乡的三文鱼基地，每天最多可加工50吨三文鱼，预计今年将实现6000吨量产的目标。

除了三文鱼，新疆也通过淡化养殖等其他现代科技方式，出产了澳洲淡水龙虾、南美白对虾、螃蟹、西伯利亚鲟鱼、金鳟鱼等各种海鲜。

新疆博湖县博斯腾湖的蟹农，在展示收获的螃蟹。（微博账号“新疆发布”）

根据《人民日报》，自2022年起，新疆生产建设兵团每年设立1100万元（人民币，下同，约205万新元）专项资金，用于支持南疆盐碱水渔业发展。目前，兵团农业农村局正在编制《兵团南疆师市盐碱水渔业养殖规划》，以大力推进南疆盐碱水渔业发展。

《乌鲁木齐晚报》2018年报道，在上世纪50年代，新疆渔业主要以捕捞为主，水产养殖业属空白。到了60年代，当地水产养殖业才开始起步。新华社还发出过《新疆告别“吃鱼难”》的文章，并提到以前新疆居民“吃鱼大部分靠从外地运进，而边远地区的许多农牧民甚至一辈子都没吃过鱼”。

新疆海鲜走红与日本核废水有关？

有观点认为，新疆海鲜近期一跃成为热门话题，很大原因在于日本核废水排海事件。

日本从8月24日开始向海洋排放来自被毁的福岛核电站经过处理的放射性废水。有专家说，这些废水现在不会、将来也不会危害那些吃海鲜的人的健康。但显然不是每个人都相信这一说法，尤其是向来对日本有着复杂情结的中国民众。

就在日本正式启动福岛核废水排海当天，中国宣布了全面暂停进口原产地为日本的水产品。在此之前，中国已禁止了日本10个都县水产品的进口。

北京一个日本餐馆集中的区域，展示了停售所有原产地日本进口水产品的告示牌。（法新社）

据统计，中国大陆约有7万多家日式餐厅，主要集中在一线城市和沿海城市。随着上述禁令出台，这些日式餐厅何去何从是个大问题。因此，不难理解为何新疆海鲜此时会引发大众和媒体讨论。

有网民说，这一来不仅能向那些依赖日本水产品的中国企业派定心丸，“国家有方法、有能力填补市场空缺”，也可以趁机宣传新疆海鲜，吸引更多消费者购买。

然而，也有网民不看好新疆海鲜，并指出：“新疆海鲜产量就是翻倍也不到全国产量的1%。媒体不要再炒作新疆海鲜了，那是杯水车薪！”“要填饱14亿人的肚子，还差得很远！”

据当地部门统计，2022年新疆全年水产品产量17.3万吨，比上年增长1.4%。其中，养殖水产品产量15.95万吨，同比增长2.9%。

新华社去年5月报道，中国水产品总产量从1989年的1333万吨，增加到2020年的6549万吨，年均增速5.27%；人均水产品占有量从11.82公斤增加到46.38公斤，年均增速4.51%。中国是世界上最大的水产品生产和消费国之一。

而万得资讯（WIND）数据显示，2022年中国进口水产品数量为453万吨，日本在中国水产进口国中排名第九，占比仅为2.9％，也就是13.1万吨。

总的来说，新疆目前的水产品产量，距离广东、江苏等沿海省份还有一大段距离，但是假以时日，未必不能成气候，尤其是在中国领导人多次强调，要把“饭碗要牢牢端在自己手中”的背景下。

从民生角度看，如果新疆水产品产业能持续蓬勃发展，相信对人均可支配收入不到3万元的当地居民而言，百利而无一害。对那些想吃一口安心海鲜的中国人来说，更是别具意义。