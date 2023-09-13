中国发文支持福建探索建设两岸融合发展示范区

中共中央、中国国务院星期二（9月12日）发布关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见文件。文件要求，充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，深化融合发展，包括畅通台胞往来通道，取消台胞在闽暂住登记，鼓励台胞在福建购房置业等。

根据新华社报道，上述文件指出，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。福建在对台工作全局中具有独特地位和作用。

文件要求，以中国国家主席习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大精神，坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，践行“两岸一家亲”理念，突出以通促融、以惠促融、以情促融，努力在福建全域建设两岸融合发展示范区。

充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，善用各方资源，深化融合发展；始终尊重、关爱、造福台湾同胞，完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的政策制度；坚持问题导向，突出先行先试，扩大授权赋能，持续推进政策和制度创新；坚持先易后难、循序渐进、持续推进、久久为功，因时因地制宜，支持条件好、优势突出的地区率先试点、以点带面，引导其他地区找准定位、协同增效。

文件明确工作目标：两岸融合发展示范区基本建成，福建作为台胞台企登陆第一家园的效应充分显现。融合发展的政策制度体系更加完善，“两岸一家亲、闽台亲上亲”的社会氛围更加浓厚；闽台人员往来更加便捷，贸易投资更加顺畅，交流合作向更宽领域、更深层次拓展；厦门与金门、福州与马祖融合发展示范效应不断显现，平潭综合实验区对台融合作用充分发挥。

文件指出，在建设台胞台企登陆第一家园方面，要畅通台胞往来通道，包括适度超前开展交通物流基础设施建设，推动闽台基础设施应通尽通，加强物流枢纽等重大物流基础设施布局建设。进一步优化、加密福建沿海与台湾本岛及金门、马祖客货运航线等。

促进台生赴闽求学研习，包括对台胞子女在闽中小学和公立幼儿园就读实行“欢迎就读、一视同仁、就近入学”的政策。支持福建高校和科研院所通过多种方式扩大招收台湾学生规模等。

鼓励台胞赴闽就业，包括支持在闽各类企业特别是台企聘用更多台湾员工。加大在闽职业学校招聘台湾教师力度。进一步扩大直接采认台湾职业资格范围等。同时，支持台胞参与福建生态环保、乡村振兴、社会公益等各项事业发展。支持台胞深度参与福建当地社区建设、基层治理等实践活动。

便利台胞在闽生活。取消台胞在闽暂住登记。鼓励台胞申领台湾居民居住证。台胞在闽定居落户实现“愿落尽落”。扩大台湾居民居住证身份核验应用范围，努力实现台湾居民居住证与大陆居民身份证社会面应用同等便利。鼓励台胞在闽购房置业。完善台胞在闽就业、就医等制度保障，将在闽台胞纳入大陆社会保障体系。

在促进闽台经贸深度融合方面，文件明确优化涉台营商环境、深化产业合作、促进台湾农渔业和中小企业在闽发展、加强科技创新合作，鼓励闽台企业和科研机构共建共性技术研发平台，推动在闽台企数字化网络化智能化转型等。

在促进福建全域融合发展方面，文件提到，支持厦门与金门加快融合发展，实施金门居民在厦门同等享受当地居民待遇，率先推进基本公共服务均等化普惠化便捷化，打造厦金“同城生活圈”；支持福州与马祖深化融合发展，打造福马“同城生活圈”，支持马祖居民在福州同等享受当地居民待遇；以及加快平潭综合实验区开放发展、推进福建其他地区开展融合实践，包括发挥泉州、漳州闽南语地区台胞主要祖籍地优势，建设世界闽南文化交流中心，开展与澎湖融合发展实践等。

在深化闽台社会人文交流方面，文件提出要扩大社会人文交流合作、鼓励青少年交流交往、促进文化领域融合发展。

在强化组织保障方面，文件强调要坚持和加强党的全面领导、完善工作落实机制、夯实法治保障基础以及提供财力支持。