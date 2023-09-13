江苏多地多家企业宣布退出政府融资平台

据江苏省邳州市政府官网消息，江苏省邳州市交通工程有限公司、邳州市远通公共交通运输有限公司星期二（9月12日）发布市场化转型说明表示，地方政府隐性债务已清偿完毕，今后不再承担公益性项目融资职能，承诺企业自主经营、自负盈亏。

根据澎湃新闻报道，近年来，中国多地国企、城投平台宣布退出政府融资平台。8月以来，江苏已有多地多家企业宣布退出政府融资平台。

江苏溧阳市国有资产投资控股集团有限公司8月15日消息，该集团11家企业退出政府融资平台，不再承担政府举债融资职能，这11家企业分别是：江苏长荡湖建设投资发展有限公司、溧阳市长荡湖房地产开发有限公司、江苏天目湖通用机场有限公司、溧阳市燕园建设发展有限公司、溧阳市防汛抗旱服务有限公司、江苏长荡湖水环境治理有限公司、溧阳市污水管网有限公司、溧阳市客运有限公司、溧阳市金旭建设发展有限公司、溧阳市交通物资贸易有限公司、溧阳市金跃园林绿化有限公司。

江苏省淮安市涟水县投资控股集团有限公司8月18日发布国有企业市场化转型公告，根据公告，涟水丙辰工程养护有限公司、涟水机场物流有限公司、涟水县红日港务有限公司转型为市场化运行主体，自公告之日起退出政府融资平台，不再承担政府融资职能，作为独立市场主体依法自主经营、自负盈亏。

江苏省2021年出台《关于规范融资平台公司投融资行为的指导意见》，文件明确，各地政府应当加强融资平台公司全口径债务监测管控，全面摸清融资平台公司政府隐性债务、经营性债务和或有负债底数，重点关注县（市、区）、各类开发园区和乡镇（街道）融资平台公司债务规模。