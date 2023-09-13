郑州全面取消住房限购 二套房首付下限降至30%

继广东东莞、佛山，辽宁沈阳、大连、浙江嘉兴、江苏南京等多个城市全面取消住房限购政策后，河南省郑州市住房保障和房地产管理局等四部门星期二（9月12日）联合发文，全面取消郑州市住房限购、限售政策。二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例下调至30%。

根据文件内容，郑州将取消限制性购售政策。取消二环内住房限购政策等购房消费限制性规定，取消住房销售限制年限规定，支持居民刚性和改善性购房需求。取消政策自9月12日文件发布之日起执行。

另外，文件还明确，要降低商业性个人住房贷款最低首付比例要求。对于贷款购买商品住房(含存量住房)的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于30%。银行机构结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体首付比例和利率水平。

文件还提出，要积极开展商品房促销售活动。结合“金九银十”传统销售旺季，强化住房、汽车、装修、家居家电销售联动。支持各用人单位组织员工集中团购商品住房，鼓励企业积极推行让利优惠措施，指导房企合理确定优惠购房价格。

在支持房企项目建设方面，全面开展国有建设用地使用权的抵押权注销登记与在建建筑物抵押权首次登记(土地抵押转在建抵押)、建筑物所有权首次登记与在建建筑物抵押权登记转建筑物抵押权登记(在建抵押转现房抵押)业务。探索出台“预售商品房带押过户”相关政策及业务流程。

此外，还需要加快保交楼进度。采取有力措施，进一步开展保交楼攻坚行动，压实企业主体责任、地方政府属地责任、银行金融支持责任，坚决按时间节点完成保交楼任务目标。

文件还提到，要优化不动产登记服务。全面推进新建商品房项目“交房即发证”，全市范围内房地产开发项目均可申办“交房即发证”服务。进一步优化二手房“带押过户”和不动产登记业务“全城通办”，全面提升办理效率。

中国房地产市场过去两年遭受重创，降低公众对楼市的信心。今年8月以来，中国官方出台多项措施，包括推动各地落实首套房贷款“认房不用认贷”政策、降低存量首套房贷利率等。

据中国媒体此前统计，截至星期一（9月11日），广东东莞、佛山，辽宁沈阳、大连、浙江嘉兴、江苏南京、甘肃兰州，以及山东济南和青岛共九个城市已经宣布全面取消住房限购。