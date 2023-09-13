新疆兵团第九师原党委书记、政委王新革被双开

新疆生产建设兵团第九师原党委书记、政委王新革因搞迎来送往、吃吃喝喝、利用职权在干部职务晋升等被“双开”（开除中共党籍和公职）。

中共中央纪委国家监委网站星期三（9月13日）通报，经新疆生产建设兵团党委批准，新疆生产建设兵团纪委监委对王新革严重违纪违法问题，进行了立案审查调查。

通报称，王新革丧失理想信念，背弃初心使命，对中共不忠诚不老实，对抗组织审查；对中央八项规定精神毫无敬畏之心，置若罔闻、我行我素，中共二十大后仍顶风违纪，违规组织第九师领导班子成员聚餐饮酒，搞迎来送往、吃吃喝喝，造成恶劣影响；违规收受礼品、礼金、消费卡，违规接受私营业主可能影响公正执行公务的宴请；违反组织原则，利用职权在干部职务晋升、工作调动中为他人谋取利益；任性用权，私欲膨胀，毫无纪法底线，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程项目承揽、资金结算等方面谋利，并索取、非法收受巨额财物。

通报指出，王新革严重违反中共的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据规定，经新疆生产建设兵团纪委常委会会议研究并报新疆生产建设兵团党委批准，决定给予王新革开除中共党籍处分；由新疆生产建设兵团监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。