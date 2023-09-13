美银调查：中国房地产被视为全球信用风险头号来源

尽管中国政府已出台措施提振房地产行业，美国银行调查显示，在接受调查的投资者看来，中国房地产仍被视为下个全球信用事件的头号来源。

据彭博社星期三（9月13日）报道，根据美国银行对管理着6160亿美元（约8383亿新元）资产的222名基金经理的最新全球调查，9月担忧中国房地产行业的投资者比例从上个月的15%增加至33%。在8月份的调查中，美国或欧盟商业地产被视作最大的信用风险来源，如今已降至第二位。

有8%的受访投资者认为，中国房地产潜在的“泡沫破灭”是最大的尾部风险，紧随其后的是央行因高通胀而保持鹰派立场、地缘政治恶化、信贷紧缩等。

这份调查正值中国陷入困境的房地产开发商与债权人协商延长还款期限之际。此前，中国房地产巨企碧桂园在宽限期前的最后时刻支付了美元债利息，避免了违约。碧桂园9月5日计划将价值14.8亿美元的八只境内债券的还款期延长三年。彭博社引述知情人士透露，八只境内债券中两只暂未通过的债券表决时间推迟至星期二晚间。

在中国政府放松抵押贷款限制政策不到两周后，中国最大城市的住房销售激增势头逐渐减弱，引发外界怀疑这些措施是否足以在关键的楼市旺季来临之前重振市场。

此外，近60%的受访投资者认为，中国将在未来6个月通过政策微调重振市场，只有12%的受访者预计政府会推出财政上的大手笔措施，仅4%的受访者预计政府会出台大规模的货币刺激政策，15%的受访者则预计中国完全不会出台任何显著措施。

这项调查于9月1日至9月7日进行。