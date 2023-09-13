买家押注禁令很快解除 澳洲棉堆积在中国仓库

随着中澳外交和贸易关系的缓和，包括中国国有企业在内的买家正将澳大利亚棉花储备在位于中国的仓库中，押注为期三年的进口禁令将很快解除。

根据路透社引述中国海关数据显示，今年前七个月共有4万3364吨澳大利亚棉花进入中国的保税仓库，是去年总量的两倍以上。数据还显示，此外还有1148吨棉花正在清关。

报道引述一名不愿具名的贸易商透露，中国国企中华棉花集团是其中一家货主。

澳大利亚棉花协会(Cotton Australia)负责人亚当•凯表示，一些人正在押注，将棉花少量输送出去，但这些公司是大公司，如果需要，他们可以将棉花转移到其他地方。

报道指出，来自联合国商品贸易数据库的澳大利亚海关数据显示，棉花、铜、葡萄酒和干草的对华出口仍受到某种形式的限制，但澳大利亚7月份向中国出口了19767吨棉花，价值约4100万美元（约766万新元），这是自2019年12月以来最多的一次，比前几个月大幅增加。

数据还显示，从2020年底中国禁止购买澳大利亚棉花开始到今年7月，澳大利亚平均每月向中国出口约3吨棉花。

一名不愿透露姓名的澳大利亚贸易商称，和他有联络的商家仍在发货。

澳大利亚工党籍的阿尔巴尼斯去年5月上任后，中澳双边关系逐渐升温，中国已取消对澳大利亚大麦的进口关税，也逐渐放松了对煤炭和葡萄酒等澳大利亚产品的限制。

这些限制措施是在堪培拉2020年呼吁对冠病起源进行溯源调查后实施的。2020年10月，中国要求当地厂商停止购买澳大利亚棉花。

阿尔巴尼斯上星期四（9月7日）与中国总理李强在印度尼西亚出席亚细安系列峰会期间举行会晤。阿尔巴尼斯会后受访证实，他已接受中国国家主席习近平邀请，将于今年稍晚时、双方同意的时间点访华。这将是2016年以来，首度有澳洲总理访华。