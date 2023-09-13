陕西榆林将调查荒漠化地区违建高尔夫球场

对于荒漠化地区违建高尔夫球场，陕西省榆林市回应称，已成立联合调查组，将彻查此事。

据中国央视新闻星期二（9月12日）报道，记者在榆林市实地采访调查发现，在距离市区西北方向16公里的榆林沙地森林公园内，一个名为“绿淘沙·大漠生态城”的项目里，一座占地近3000亩的高尔夫球场正在营业。

高尔夫项目因为维护草坪需要消耗大量的水资源，而榆林市地处陕西北部，是毛乌素沙地和黄土高原的交界地带，年降水量仅400毫米左右，属半干旱大陆性季风气候，是典型的荒漠化和沙化地区。

记者从榆林市自然资源和规划局了解到，绿淘沙高尔夫球场是一个没有审批手续的违法建设项目，球场建设前，土地属性为“灌木林地”。初步统计，绿淘沙高尔夫球场仅18个球道占地就达到了2960亩，所有地上建筑均属于未批先建。

事件曝光后，榆林市星期二晚对外发布通报，称对于违建高尔夫球场，榆林市高度重视，成立由市发改委、公安局、资源规划局、生态环境局、水利局、林草局、城管局等相关部门和榆阳区政府组成的联合调查组，将进行彻底调查。目前，调查工作正在进行。

中国国务院办公厅2004年下发关于暂停新建高尔夫球场的通知，地方各级人民政府、国务院各部门一律不得批准建设新的高尔夫球场项目。不过，中国的高尔夫球场数量此后不减反增。《中国青年报》2015年曾报道，一些地方以乡村俱乐部、城市公园和休闲公园的名义建设高尔夫球场。同时，一些地方政府及部门违反国务院禁令，批准建设高尔夫球场。