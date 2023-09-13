中消协：住宿餐饮经营者不得相互串通操纵价格

中国消费者协会等在中秋节和十一国庆节临近之际发出倡议，提醒住宿餐饮经营者不得恶意毁约，也不可相互串通，操纵市场价格等。

据央视新闻报道，中国消费者协会与中国饭店协会星期三（9月13日）联合发出上述倡议，以防止再次出现五一假期期间个别商家恶意毁约等破坏市场秩序、侵害消费者权益的行为，提振消费信心，让消费者敢于并愿意消费，进一步释放消费潜力。

倡议书指出，经营者应公平、合法、合理定价，充分保障消费者公平交易权，严格遵守相关规定，不得相互串通，操纵市场价格，排除、限制竞争，扰乱市场竞争秩序。

倡议书提出，住宿餐饮经营者应遵守诚实信用原则，不得恶意毁约或以次充好。企业应不断提高服务水平，努力提升游客消费体验，确保食品安全。

倡议书要求住宿餐饮企业高度关注市场口碑，积极解决消费者正当诉求。各级消协组织要积极受理、依法处置、有效解决各类消费投诉，持续广泛开展社会监督，加强对经营者的宣传教育，维护消费者合法权益。

倡议书也提醒消费者，遇到恶意毁约等情况时，应积极通过向消协组织投诉，或者向有关部门举报等方式维护自身合法权益，监督经营者依法诚信经营。

另据新华社早前报道，今年“五一”小长假期间，中国各地热门旅游目的地的酒店民宿价格不断狂飙，在过热的市场情绪之下，部分商家不按契约精神“出牌”，出现一波违约潮，发生多起酒店突然取消消费者订单等恶意毁约事件，给刚刚复苏的文旅市场带来“不可逆”的伤害。