中国商务部：支持香港一带一路交流活动 发挥联通内外优势

中国商务部副部长郭婷婷星期三（9月13日）说，商务部支持香港举办一带一路国际交流活动，扩大香港在共建一带一路中的参与度和影响力；支持香港发挥联通内外优势，更好打造一带一路功能平台，助力香港巩固提升国际金融航运和贸易中心地位。

根据《星岛日报》报道，香港政府和贸易发展局主办的第八届“一带一路高峰论坛”星期三起一连两日举行。

郭婷婷在论坛致辞时说，国家商务部与香港特区政府一路保持密切合作，积极推动香港参与和助力共建一带一路。在两地经贸合作委员会工作机制下，成立一带一路建设合作专责小组，指导工商界联合成立的工商专业委员会；商务部支持香港举办一带一路国际交流活动，通过相关论坛、展会、展览等活动，扩大香港在共建一带一路中的参与度和影响力；并鼓励大陆与香港企业携手走出去，支持港企参与境外经贸合作区建设，促进两地企业联合赴共建国家开展项目考察和投资洽谈活动，已经促成了70多项投资合作意向。

郭婷婷还说，商务部将对香港做出三点支持，一是包括支持香港发挥联通内外优势，更好打造一带一路功能平台，助力香港巩固提升国际金融航运和贸易中心地位，发挥贸易投资通道作用，成为一带一路经贸合作的重要纽带；二是支持香港发挥专业服务优势，共同建设一带一路优质项目，推进大陆香港与共建国家三方合作，支持香港企业有序参与境外经贸合作区建设，扩大两地企业联合“走出去”品牌效应，发挥香港在法律服务、商事仲裁、金融保险、设计咨询等领域的优势，更多参与一带一路对外投资和工程项目建设，持续提升合作水平。

第三是支持香港发挥两地合作优势，不断增强一带一路参与能力，扩大对香港服务贸易开放，增进数字贸易合作，促进要素链接入口，支持香港作为单独关税局尽早加入APEC，广泛参与国际和区域经济合作，实施好商务领域，支持粤港澳大湾区建设措施。