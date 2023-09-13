华为Mate 60系列下半年出货量目标或提升20%

随着Mate 60系列手机的销售表现亮眼，据报华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%。

据《证券日报》报道，华为方面星期二（9月12日）说，新手机将先期发力中国国内市场。接近华为的人士还透露，Mate 60系列手机的表现超出预期，华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%，全年华为新机出货量至少4000万部。

《证券日报》引述第三方研究机构纳弗斯首席分析师李怀斌说：“Mate 60系列手机是华为手机回归的重要标志，后续还会有一系列机型上市，如P系列新机等，未来也将有望加速出海。从Mate 60系列手机的热销能看出来，华为在高端市场的口碑和形象没有被削弱，其地位正加速回归。”

华为最新旗舰机型Mate 60 Pro上市两个星期以来一直处于销售火爆状态，批量预售，上线即售罄，而这带动了华为手机出货量的整体提升。

另一方面，继Mate 60 Pro之后，华为再次在未正式发布的情况下，提前开启Mate X5折叠屏手机和Mate 60 Pro+的预售。

这释放了华为在手机市场加速回归的信号。《证券日报》引述多位接近华为的人士称，华为已经启动回归手机市场的通盘计划，中国市场先行，海外市场后发。不过，华为内部人士透露，在手机业务上，华为将着重发力中国市场，特别是高端手机领域。