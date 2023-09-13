民进党团称大陆对台新文件意在引诱台资救房市

对于中国大陆发布的支持福建探索建设两岸融合发展示范区文件，台湾民进党团称，这是大陆想引诱台湾资金去拯救房地产市场。

据《自由时报》报道，台立法院民进党团书记长庄瑞雄星期三（9月13日）在记者会应询说，大陆过去提出过很多对台经济措施，但最后不是无疾而终，就是存在特别考量。

庄瑞雄称，大陆近期房市非常低迷、青年失业率飙高，突然发布这种对台措施，令人感到错愕。他指大陆最近为了抢救房市，近30个城市取消住宅限购，或许购买力不足，才开放台湾人去购房。

民进党团副书记长洪申翰说，大陆面临经济下行、增长放缓，房地产问题更是其中最大痛点，恒大、碧桂园等相继跳票，发生融资断裂状况，房市紧缩引发很大的恐慌。

洪申翰称，大陆为了拯救房市，意图引入更多资金刺激房地产需求，福建对台21条文件，其实就是想要引入台湾资金，“这是包裹着糖衣的毒药”。他呼吁台湾人看清楚现在大陆房市的危机。

中共中央、中国国务院星期二（9月12日）发布关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见文件。文件要求，充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，深化融合发展，包括畅通台胞往来通道，取消台胞在闽暂住登记，鼓励台胞在福建购房置业等。