赖清德称大陆单方面关闭两岸沟通 大陆国台办 ：颠倒是非痴人说梦

针对台湾副总统、民进党总统选举参选人赖清德称，大陆单方面关闭两岸沟通“大门”，如果他当选台湾总统，将成为两岸交流的一个“机会”，大陆国台办新任新闻发言人陈斌华星期三（9月13日）对此回应：“颠倒是非、痴人说梦”，并强调两岸协商对话机制停摆的原因在于民进党顽固坚持“台独”分裂立场。

根据中新网报道，有记者在国台办举行的例行新闻发布会上问，赖清德日前解释称，“务实”就是“根据事实”，“工作者”就是“守护台湾”；其不接受“台独金孙”标签。他还称“愿在互利、尊严、对等、没有先决条件下，与对岸展开对话，创造和平共荣”，对此有何评论？

首次亮相的陈斌华在发布会上回应说，“台独”与台海和平水火不容，是台湾的最大隐患和台湾同胞利益福祉的最大威胁。无论赖清德怎么变换说辞，都勾销不了其“台独”言行，也掩藏不了其“台独”本性。在一个中国原则的基础上，台湾任何政党、团体同大陆交往都不存在障碍。但如果坚持“台独”立场，两岸协商对话则无从谈起。

针对赖清德日前还称，是大陆单方面关闭了两岸沟通的“大门”。如果他当选台湾总统，将成为两岸交流的一个“机会”，陈斌华对此回应：“我可以用八个字来概括赖的说法，颠倒是非、痴人说梦！”

陈斌华说，众所周知，两岸协商对话机制停摆的原因在于民进党顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”。赖清德是不折不扣的“台独工作者”，是彻头彻尾的“麻烦制造者”，他的说法不过是在骗取选票而已。