天津公交据报拖欠数月工资并停缴员工保险

中国互联网流传的消息称，天津市公交集团已拖欠员工数月工资，并停止缴纳医保和社保。

据界面新闻星期三（9月13日）报道，有自称是天津公交司机的人士在社交平台发文称，从今年6月份至今，天津市公交集团一直没有发放工资，并且把员工保险也停掉了。一位天津公交司机的家属也向界面新闻证实，“从今年六月份到现在一直都没发工资，医保也停缴了，去年8月份那个月的社保也没缴。”

从今年3月份起，天津公交拖欠工资的内容就开始在问政平台上出现。在天津市人民政府政民互动板块上，3月14日有留言称，“天津公交每个月应该25号开工资，现在拖到下个月的15号”。今年6月5日和8月23日，问政平台上又有人反映，天津公交拖欠员工工资，没给职工缴纳公积金，导致职工无法办理房贷。

另据大皖新闻报道，一名天津公交客服人员称，不仅是公交车司机，包括他们客服在内，整个集团很多员工工资都被拖欠。该客服称，今年是她在天津公交上班的第10个年头，最近两年，工资经常被拖欠。

针对拖欠工资一事，天津公交客服人员对界面新闻表示，不清楚具体情况，无法接受采访。工作人员提供给记者的天津公交宣传部的电话也一直无法接通。

天津公交拖欠薪水背后与公司经营困境有关。A股上市公司松芝股份今年4月发布了《对外提供财务资助的公告》。公告显示，天津公交向上海加冷松芝汽车空调股份有限公司借款2000万元（人民币，下同，约374万新元），用于补充流动资金。公告中还披露了天津公交近两年的财务状况。公告显示，天津公交2021年和2022年的营收分别为9.37亿元、5.9亿元，归属于母公司所有者的净利润分别亏损6.89亿元、6.94亿元。

数据显示，2020年至2022年，天津公交共获得的天津市级财政和区级财政财政拨款补贴总额分别为22.6亿元、32.5亿元和32.9亿元。今年一季度，天津公交获得市级财政和区级财政补贴8.3亿元。在如此高额的财政补贴下，天津公交资产负债率依然逐年提升，甚至资不抵债。2020年至2022年，天津公交的资产负债率分别为91.13% 、95.32% 、100.38%。截至今年一季度，天津公交资产负债率高达100.71%。