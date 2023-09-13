江西省教育厅拟不再对高校进行国际合作单项考核

江西省教育厅星期一（9月11日）发布消息，2023年拟不再对高校进行国际合作单项考核。

根据江西省政府网站消息，江西省教育厅今年3月在会办省政协十三届一次会议邹锦良委员《关于优化省属高校考核的建议》时，函告江西省委组织部称，拟在2023年不再对高校进行国际合作单项考核。

江西省教育厅在会办意见中说，2022年，根据省委统一部署，省委考核办对省属高校进行了年度综合考核工作。在省属高校综合考核评价指标体系（《2022年度省属高校综合考核实施方案（试行）》）中，设置了“学科科研”一级指标，下设“一流学科建设”等4个二级指标，重点考核高校“双一流”和学科建设情况。设置了“国际合作与交流”一级指标，考核高校在校际合作交流、师生国际化、国际合作与交流平台建设等情况。经与相关部门沟通，拟在2023年不再对高校进行国际合作单项考核。

江西省教育厅称，将在2022年度考核结果的基础上，结合各方意见建议，对指标体系进行修订调整，以更好、更科学地反映高校的整体工作情况。建议省委组织部加强对省属高校考核的统筹协调，优化对高校的考核项目和考核内容，尽量将国家相关部委和省级相关部门对高校的多重考核集成到一个考核系统，减轻高校考核负担。

中共中央、中国国务院于2020年曾印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，提出“改进高校国际交流合作评价，促进提升校际交流、来华留学、合作办学、海外人才引进等工作质量”。