郭台铭：台湾人民需要有未来的政府

有意独立参选台湾总统的鸿海集团创始人郭台铭说，台湾人民需要“讲真话的政治、有未来的政府、没战争的国家”，并相信依循这条道路，台湾必能再一次创造傲人成绩。

据《联合报》报道，郭台铭星期三（9月13日）出席欧洲商会午宴发时，以“台湾的和平与富足之路”为题发表演说。他强调，台湾人民需要改变，改变带给人民希望，他们需要“讲真话的政治、有未来的政府、没战争的国家”。

郭台铭说，他1974年在台湾创业，而今鸿海集团已是世界500强企业，能有这样的发展，最根本的原因就是和平繁荣、没有战争。

郭台铭强调，和平稳定的商业环境，是企业投资的最优先考量。因此，他在5月提出“金门和平宣言”，提出组成跨党派、跨族群、跨世代的谈判团队，重新开启两岸和平前景的对话交流；8月再次提出“金门和平倡议”，投入2000万美元（约2725万新元）成立基金会，致力推动两岸和平工作。

针对台湾与欧洲的关系，郭台铭指出，双方国际学术研究机构、智库专家以及和平组织之间都有联系，并指欧洲国家有非常深厚的经验与底蕴，相信对未来推动两岸和平工作，一定有非常大的帮助。

郭台铭也指出，台湾作为一个海岛型出口导向经济体，充足、稳定、洁净的能源供应，是安全与经济发展最重要的基础。他强调，台湾97%以上的能源仰赖进口，因此绝对不能因为意识形态，而舍弃任何一种重要能源。

郭台铭说，欧洲在环境变迁议题上领导全世界，而且在核能、风能及地热等可再生能源技术，处于全球领先地位。他认为，欧洲国家宝贵的经验与技术，一定是台湾迈向“2050净零碳排目标上最重要的伙伴，并相信欧洲国家成功的经验，必定能为台湾城市空间的美学、环保与永续带来更大的帮助。

在企业合作方面，郭台铭指出，2018年中美贸易战开打，全球陷入“新冷战”格局，全球供应链布局正在改变，台湾的政经情势也面临改变，台湾经济需要重新再定位。

他认为，台湾企业与欧洲企业具有互补共荣的优势：例如，欧洲企业多具有高品质的技术，而台湾企业有迅速、灵活，满足客户需求的开发与生产能力；欧洲企业有丰富的客群分布，台湾企业则在软件设计上，更能满足不同的消费者体验与需求；台湾企业在晶片制造上，有全球独特的领先技术；欧洲企业则有着更广泛的全球市场布局。

郭台铭说，欧洲企业与台湾在资源垂直整合上，必能创造彼此互利共荣的双赢。他强调，虽然在地图上台湾与欧洲分别位于东西半球，但在民主、和平与永续道路上，台湾与欧洲紧紧相系。