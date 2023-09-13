中国规定大型演出活动实名购票实名入场

中国文化和旅游部、公安部联合发布通知，加强对观众人数在5000人以上的大型演出活动的管理，要求大型演出活动实名购票实名入场，并规定演出举办单位面向市场公开销售的门票数量不得低于核准观众数量的85%。

据央视新闻报道，上述两部门星期二（9月12日）联合发布《关于进一步加强大型营业性演出活动规范管理促进演出市场健康有序发展的通知》。

通知指出，目前的演出市场快速恢复发展，演唱会、音乐节等大型营业性演出活动大量增加的同时，个别演出活动中炒票倒票、非理性追星、不文明观演等问题也较为突出。

通知认为，按照“谁举办谁负责”的原则，演出举办单位应当严格落实安全主体责任，严格建立并落实安全管理制度，明确安全责任人，建立并完善风险评估和应急处置工作机制。

通知要求，大型演出活动实行实名购票和实名入场制度，每场演出每个身份证件只能购买一张门票，购票人与入场人身份信息保持一致。

在退票机制上，通知要求演出举办单位建立大型演出活动退票机制，设定合理的梯次退票收费标准，保障购票人的正当退票权利。

在门票销售方面，通知要求提高大型演出活动门票销售比例，演出举办单位面向市场公开销售的门票数量不得低于核准观众数量的85%。对其余15%的门票，应当在演出前24小时进行个人信息绑定，做到“实名绑定、实名入场”。

此外，通知也规定，相关部门要加强对大型演出活动的实地检查，严禁擅自变更演员及演出内容、假唱、假演奏等违法违规行为，同时加强对演出票务销售平台的管理，严打网上网下倒票和诈骗等违法犯罪活动。