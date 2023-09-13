香港海关检获1.8亿港元可卡因

香港海关8月底侦破一宗大型贩毒案件，检获230公斤总市值约1.8亿元（港元，下同，约3133万新元）的可卡因，并拘捕一名涉案男子。这是过去四年间，在香港市区缉获可卡因最多的案件。

据星岛日报星期三（9月13日）报道，海关毒品调查科毒品调查第一组指挥官曾建邦介绍，海关上月底在葵涌侦破一宗大型贩毒案件，突击搜查葵涌一工厦单位，检获230公斤疑似可卡因，估计市值约1.8亿元，并在行动中拘捕一名53岁报称司机的涉案男子。

曾建邦介绍，海关8月中旬进行反毒品调查工作期间，发现有贩毒集团将大批货物运送及储存在葵涌一工厦单位内，随后未再出现，但曾到访其他位于葵涌及荃湾工厦单位，过程中却无运送任何货物。

海关相信该集团企图利用一般货物作掩饰，将毒品储存于葵涌工厦单位内，并在其惯常活跃区份物色其他工厦单位，企图设立毒品分销中心，方便稍后时间将毒品供应本地市场。

海关经评估后，相信贩毒集团放置大量毒品于仓库内，遂于8月29日突击搜查位于葵涌的工厦单位，检获190砖共230公斤疑似可卡因，市值约1.8亿元。

突击人员随后在大角咀拘捕一名53岁自称司机的本地男子，指其负责运送及摆放毒品于储存仓内。目前该男子获准保释候查，海关正追缉集团其他成员，不排除稍后更多人被捕。

曾建邦说，仓库面积约800平方呎（约74平方米），运作约三至四个月；被捕司机有收取报酬运送货物，至于他是否知道运送的货物是毒品，则仍有待调查。

海关毒品调查科毒品调查课监督叶国樑介绍，这起案件是海关一个半月内，成功侦破的第三宗超过200公斤毒品的案件。此前，香港海关7月12日在海运货柜内检获240公斤冰毒，并于8月24日在海运货柜内检获302公斤可卡因。