中国央行：提前还贷情况减少 预期得到实质性改善

中国人民银行公布今年8月份金融数据显示，8月新增人民币贷款1.36万亿元（人民币，下同，约2500亿新元），同比多增868亿元；8月新增社会融资规模3.12万亿元，同比多增6316亿元。中国央行负责人说，目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。

根据中国金融新闻网报道，上述负责人表示，总体来看8月份货币信贷运行良好，一是基础货币投放增加，流动性合理充裕。8月份，中国人民银行综合运用再贷款再贴现、中期借贷便利、公开市场操作等多种货币政策工具实现了基础货币有效投放。基础货币新增5711亿元，余额同比增长8.6%，比上月提高1.3个百分点。

二是信贷总量继续增加，结构持续优化。根据中国人民银行公布的数据，8月份，社会融资规模增量为3.12万亿元，存量同比增长9%，比上月提高0.1个百分点。人民币各项贷款新增1.36万亿元，余额同比增长11.1%。

从前8个月整体情况看，金融支持也实现了总量增、结构优。数据显示，前8个月社会融资规模和各项贷款增量分别达到25.2万亿元和17.4万亿元。

该负责人谈到，这些指标均在去年的高水平上进一步多增，接近于2020年的历史高位。该负责人还强调，金融体系继续加大对制造业、普惠金融、科技创新等重点领域和薄弱环节的支持力度，信贷结构不断优化。

三是M2保持较高增速，住户存款增长较快。8月末，广义货币供应量（M2）余额为286.93万亿元，同比增长10.6%。8月人民币各项存款增加1.26万亿元。金融支持实体经济的效果体现为实体经济部门的存款增长和流动性改善，为进一步扩大投资消费、促进经济稳中向好提供坚实基础。1至8月，各项存款增加20.24万亿元，同比多增1158亿元。

四是存贷款市场利率降低，提升有效需求。其中，贷款利率方面，8月中国人民银行引导公开市场逆回购操作中标利率、中期借贷便利中标利率和贷款市场报价利率下行，带动了贷款尤其是流动资金和小微企业贷款利率进一步下降。

围绕市场特别关注的房地产金融政策，8月底中国人民银行、国家金融监督管理总局出台政策，调整优化最低首付款比例和利率下限，明确降低存量首套住房贷款利率。

该负责人谈及相关政策时说：“降低存量房地产利率，居民利息负担将有效减小”，目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。

存款利率方面，通过存款利率定价自律机制引导主要银行降低存款利率，尤其是中长期存款利率，推动高储蓄群体提升投资和消费动力；稳定银行资金成本，增加银行支持实体经济的能力和持续性。

“总体看，金融体系采取积极措施，货币信贷保持较快增速，与目前国民经济继续恢复，总体回升向好的经济形势相适应。同时，实体经济融资成本稳中有降，信贷结构进一步优化。”该负责人说，下一步，中国人民银行将进一步加大与财政、产业政策密切配合，加强预期引导，密切关注金融政策效果，提升金融支持效率，为促进实体经济有效需求，支持物价温和回升，增强经济活力营造适宜的货币金融环境。