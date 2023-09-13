中华儿慈会回应救命款被卷走：志愿者所为

针对网民爆料称中华儿慈会9958儿童大病紧急求助项目河北负责人卷走千万（人民币）救命款，中华儿慈会工作人员星期三（9月13日）回应称，涉事的柯姓负责人是冒名进行诈骗的，现在已经被警方控制。据儿慈会介绍，柯某并非儿慈会河北负责人，其身份为志愿者。

综合九派新闻、时间视频和南方都市报报道，中华儿慈会工作人员受访时说，该案属于刑事案件，具体细节警方还没有公布。

工作人员还说，警方已立案，“丰台公安局跟我们说是在廊坊立案，当事人已经都在他们控制范围内。”

儿慈会工作人员还透露，涉案人员柯某并非中华儿慈会河北负责人，其身份为志愿者。

中华儿慈会“9958儿童紧急救助”官方微信公众号一篇发布于今年2月的推文图片中，疑似出现涉事人柯某的名字。

该推文内容为中华儿慈会项目四部全国网络平台培训活动暨2023年发展共创会在京举行。中华儿慈会理事长王林为获奖者在会上颁发“中华儿慈会2022年度最佳领导力奖”；秘书长姜莹为获奖者颁发“中华儿慈会2022年度最佳人气领袖奖”。

推文中配了一张奖杯图片，其中一个获奖者名为柯某，所获奖项为“中华儿慈会2022年度最佳领导力奖”。

此外，腾讯公益官方微博星期三发布消息称，腾讯公益平台近期获悉，“中华少年儿童慈善救助基金会9958专项基金”项目遭用户投诉，被指有工作人员于8月开始通过其私人账户在病友群中筹款，涉嫌诈骗。腾讯公益决定，对9958所有项目暂停筹款，将和大家一同等待儿慈会核实后的情况声明，以及公安、民政等政府部门的调查结果，并根据结果做进一步处理。

中华少年儿童慈善救助基金会成立于2010年1月12日，是具有民间性质的全国性公募基金会。儿慈会9958儿童大病紧急救助项目是在2011年3月成立，致力于改变中国近2000万0至16岁农村困境儿童的生存状态，保障受疾病、意外伤害灾害等影响的贫困儿童的生存权，及时解决医疗经费紧缺和医疗资源管道不畅的问题。

年报显示，9958儿童紧急救助项目去年年收入2.272亿元（人民币，约4300万新元），在27个重大公益慈善项目中最高。