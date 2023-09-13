被困缅甸中科院博士称没靠诈骗业绩挣到过钱

中国科学院一名博士被困缅甸从事诈骗一年，本月初获救返回中国。他接受媒体采访时透露，自己并非被困于缅北，并说自己在诈骗园区没有靠业绩挣到过钱，希望通过自身经历警醒他人。

中国驻泰国大使馆8月26日确认，一名被困缅甸从事诈骗一年的中国科学院博士已获解救，并称将尽快安排他回国。该博士星期一（9月11日）在微博“Dubitabam”发文，称自己已于9月5日返回中国，因配合调查和个人生病不适的原因，一直未能公布消息。

被困博士张实（化名）星期二（12日）接受《新京报》专访时说，他目前已到西安陪伴女友、照顾她生病的父亲，并通过电话给自己老家的亲人报了平安。

张实介绍，自己是2022年因经济困难求职，落入招聘陷阱，被骗到了位于缅甸东南部的妙瓦底地区某诈骗园区。他说，最初应聘的是新加坡一家公司的客服岗位，但由于当时疫情原因限制，招聘的人建议他先去位于泰国的分公司工作一段时间，于是他于2022年8月抵达泰国湄索。

张实说，那时他也有疑虑，但主要是当地的治安问题，没有朝诈骗园区这方面想。由于当时身上已经没什么钱，要回去连路费都没有，因此他决定还是去公司看一看，但进入园区后就被收走了手机和证件，无法脱身。

张实介绍，事发地妙瓦底位于缅甸的东南地区，与泰国仅隔一条小河，与网传的缅北相隔甚远。他并说，妙瓦底的诈骗模式、诈骗对象也和缅北差别巨大，缅北诈骗主要是面向中国群体，而缅东妙瓦底的诈骗主要面向海外群体。“由于缅甸的诈骗过于有名，园区招聘时，通常也以泰国的工作为诱饵，而避免谈及缅甸。 ​​​”

他说，园区内大部分是二三十岁的年轻人，绝大多数其实都是被骗的，“几乎每个人都想逃出去。但大家很难一条心，都会担心别人泄密。”

被问到在园区的收入时，张实说，他进入园区的第一个月拿到了折合人民币6000多元（约1120新元）的工资，而后续是看诈骗业绩给提成，提成比例在3%至12%之间，如果没有业绩就拿不到任何钱。

张实说：“我没有靠业绩赚到过钱。这样的情况其实是非常普遍的，绝大部分人一年都未必赚到钱。”他并说，现在很多人都知道了诈骗套路，上当受骗的人越来越少，公司的业绩一直都在下滑。

张实透露，园区允许他们每隔一段时间给家人打电话，但全程有人看守，要求他们跟家人说自己在外面是做正常工作，一切平安之类的话。之后，他发现可以在电脑上安装手机模拟器，通过这一方式可以摆脱监控，才向外界传出了求救信息。

他还说，他今年4月因为和女友聊到了园区的事情，被认为是泄密，那时挨了打，并且被关在类似于私人监狱的“兵站”很长时间。他说，因为这件事园区不再想留他，6月初开始向他的家人索要赎金。

由于张实的遭遇后来受到了媒体关注，园区在压力之下索要的赎金降了很多，最终在8月24日安排车将他送到了缅泰边境，并在入境泰国后将他送到了宾馆。张实说，在离开园区前，他被要求尽量不透露园区内的事情，并按园区的要求，录制了一段大意是承认自己是自愿进入园区的声明。

张实说，他抵达泰国酒店后，中国驻泰国大使馆就电话联系了他，并通知泰国警察，将他带到警局进行调查。由于签证逾期违反了泰国移民法，泰国警方随后将他移交给了移民局，后续遣返的流程走了10多天。最终他于9月5日早上抵达浦东机场，在那里接受了中国警方问话，并于当天中午离开。

张实最后说，虽然很多人劝他不要接受媒体采访，但他认为把事情说出来对社会是有好处的，希望他的经历能够警醒其他人。“我在出来的路上，发现仍然有很多人正在被骗进园区，希望他们不要步我的后尘。”