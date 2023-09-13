中国与委内瑞拉关系提升为全天候战略伙伴关系

中国国家主席习近平与正在访华的委内瑞拉总统马杜罗宣布，将中委关系提升为全天候战略伙伴关系。

综合新华社和央视新闻报道，习近平星期三（9月13日）在人民大会堂与在中国进行国事访问的马杜罗举行会谈，并共同宣布将中委关系提升为全天候战略伙伴关系。

习近平说，马杜罗担任总统以来五次访华，充分体现了中国和委内瑞拉兄弟般的友好情谊。中国和委内瑞拉是相互信赖的好朋友、共同发展的好伙伴。

他说，中国始终从战略高度和长远角度看待发展同委内瑞拉关系，将一如既往坚定支持委方维护国家主权、民族尊严、社会稳定的努力，坚定支持委方反对外部干涉的正义事业。

习近平也说，明年是中委建交50周年，他愿同马杜罗一道，为中委关系发展擘画蓝图，巩固和深化两国各领域合作，给两国人民带来更多福祉。

1974年6月28日，中华人民共和国与委内瑞拉共和国正式建立外交关系；同年9月，中国在委设使馆；11月，委在华设使馆。委在香港、上海、广州还设有总领馆。

中国外交部官网资料显示，中国与委内瑞拉1974年建交，2001年建立共同发展的战略伙伴关系，2014年两国关系升级为全面战略伙伴关系。

马杜罗上星期五（9月8日）抵达深圳，展开他的访华之行，随后前往上海、济南等城市，并于星期二（9月12日）搭乘高铁抵达北京。

路透社早前引述官员和消息人士报道，能源贸易、债务偿还和新融资事宜可能是此次访问的主要焦点。委内瑞拉据报拖欠中国的款项达到超过100亿美元（136亿新元）。