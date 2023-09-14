习近平：改革开放是中国大踏步赶上时代的重要法宝

中国国家主席习近平与委内瑞拉总统马杜罗会谈时说，改革开放是中国大踏步赶上时代的重要法宝，是决定当代中国命运的关键一招。他强调，中国珍惜这一过程中取得的宝贵经验，将继续把改革开放推向前进。

新华社报道，习近平星期三（9月13日）下午在北京人民大会堂同赴华进行国事访问的马杜罗举行会谈。两国元首宣布，将中委关系提升为全天候战略伙伴关系。

习近平指出，中国和委内瑞拉是相互信赖的好朋友、共同发展的好伙伴。他说，中委两国近年来都走过了极不平凡的发展历程，双方在国际风云变幻中相互支持，结下了“铁杆”情谊。中国始终从战略高度和长远角度看待发展同委内瑞拉关系，坚定支持委内瑞拉维护国家主权、民族尊严、社会稳定的努力，坚定支持委内瑞拉反对外部干涉的正义事业。

习近平也向马杜罗介绍了中国改革开放特别是经济特区建设有关情况，指出改革开放是中国大踏步赶上时代的重要法宝，是决定当代中国命运的关键一招，中国珍惜这一过程中取得的宝贵经验，将继续把改革开放推向前进。

习近平强调，没有任何势力能够阻挡中国发展进步的步伐。中国愿同委内瑞拉坚定支持彼此探索符合本国国情的发展道路，加强治党治国理政经验交流，支持委内瑞拉兴办经济特区，愿同委内瑞拉分享有关经验，帮助委内瑞拉推进国家建设。

会谈后，习近平与马杜罗共同见证签署共建“一带一路”、经贸、教育、旅游、科技、卫生、航天、民航等领域多项双边合作文件。