白宫：中国对iPhone的禁令似乎是一种报复行为

美国白宫认为中国制定和扩大政府对苹果iPhone的禁令，是中国对美国展开的报复。这是美国首次对中国限制苹果产品一事表达关切。

彭博社报道，白宫国家安全委员会发言人科比星期三（9月13日）向记者说：“这看起来似乎是我们过去在中国看到的，对美国企业激进又不恰当的报复行动。”

科比补充说：“事实是，我们无法完全了解他们在做什么以及为什么这样做。”

美国《华尔街日报》上星期三（9月6日）引述知情人士报道，中国已要求中央政府机构的官员不得在工作中使用iPhone和其它外国品牌的设备，也不得带入办公室。日经新闻上星期五（9月8日）也报道，中国对苹果手机的禁用，已经扩大到地方政府和国企工作人员。

不过，中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上回应相关提问时，否认有关限制iPhone使用的报道。她说，中国没有出台禁止购买和使用苹果等外国品牌手机的法律法规和政策文件。

毛宁还说，中国近期确实注意到，有媒体曝出苹果手机有关安全事件。她强调，中国政府高度重视网络和信息安全，对内外资企业一视同仁、平等对待，希望在华经营的所有手机企业都能够严格遵守中国《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规，加强信息安全管理，保护消费者存储在手机中的数据不被任何个人、任何组织窃取，确保信息安全。

彭博社报道称，中国既是苹果的主要产地之一也是其最大国际市场，在新iPhone刚发布之际，中国官方的这番表态，让投资者对苹果在中国的处境有点无所适从。