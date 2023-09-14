高虹安请辞民众党职 中央委员会决议慰留

争议缠身的台湾新竹市长高虹安以市政繁忙为由，辞去民众党选举决策委员会委员和中央委员的职位。但民众党中央委员会决议慰留高虹安中央委员一职，建议先请假。

综合台湾《中国时报》和中央社星期三（9月13日）报道，高虹安据悉上周就向民众党主席柯文哲请辞选决会委员一职，原因是高虹安已担任新竹市选委会主委，若同时担任民众党选决会委员将有利益冲突。

另一方面，高虹安深陷多项争议，分身乏术，她也希望能更加专注于处理新竹事务，才动念请辞中央委员。

据民众党内部人士转述，民众党内部对于高虹安的请辞持有不同意见。有中央委员认为，目前高虹安涉及各项争议的调查结果还没出炉，如果现在就请辞中央委员，虽然属于政治上的宣示，但也会被质疑民众党中央在寻求与高虹安切割；但也有中央委员认为，高虹安争议延烧已久，不仅伤害高虹安，也伤害到民众党与柯文哲，民众党要拿出一定的态度。

还有一些委员认为，此案应先调查，不必未审先判，若请辞反而形同默认外界指控，因此建议慰留高虹安；若高虹安近日忙于市政，可先向中央委员会请假。针对高虹安请辞中央委员一案，中央委员会决议慰留，先让高虹安请假。

根据民众党章规定，由于高虹安具有新竹市长身分，为当然中央委员；民众党3月公布的选举决策会成员名单中，高虹安也名列指定委员。

高虹安近一周来深陷搭豪车、住豪宅及男友干政等争议。民进党籍新竹市议员上周召开记者会，指控高虹安有五台价值百万元（新台币，下同，约4万2500新元）的名车代步跑公务行程，又住在5000万元的豪宅，质疑市政府提供的官舍租赁补贴怎么租得起？

高虹安还被指其男友李忠庭虽然并非市府人员，却常把市长室的主任和某些秘书单独约出去谈事情，“特别关心”市府内一些事情等。面对这些指控，高虹安均予以否认。