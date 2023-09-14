郭台铭宣布与台女艺人赖佩霞搭档参选总统

投入台湾总统选战的鸿海创办人郭台铭，宣布副手人选为台湾女艺人赖佩霞。

综合台湾《联合报》《上报》和TVBS新闻网报道，郭台铭星期四（9月14日）早上在张荣发基金会举行记者会，宣布副手人选为赖佩霞，之后会另择期至中选会登记。

郭台铭在记者会上形容，赖佩霞“能力比我强、爱心比我强、对全民共识的凝聚力比我强”，是“万中选一的最佳人选，是我选择副手时的唯一人选”。

郭台铭称，他将借重赖佩霞对身心灵研究的专业能力，为台湾打造出“充满爱与慈悲”的和平社会；倚赖赖佩霞的女性视角，为台湾打造更公平、更对等的两性文化；借由赖佩霞的沟通技巧凝聚台湾社会的集体共识，让台湾不再充满着内耗与冲突，而是走向团结，并因此而更加茁壮。

鸿海创办人郭台铭（左）星期四早上宣布与台湾女艺人赖佩霞搭档参选2024年台湾总统选举。（直播视频截屏）

赖佩霞致词时形容郭台铭是个不轻易放弃的人。她说，外界看到的只是郭台铭霸气的一面，但“事实上为了公司的生存，他的身段比谁都软”。

赖佩霞称，她参选的个人因素是，看到2016年一例一休实行后原本生意兴隆的老店，铁门一家一家拉下，原本热闹的街道变成了无人打理的空巷，这些场景让她念念不忘。

她批评，“一个没有经过和老百姓讨论的政策所引发的骨牌效应，不是一般外行人能想像的，大家需要有专业素养、有实务经验的人来制定对的政策”。

赖佩霞说，她的专长是沟通、协调，因此首要做的是和内部人员沟通、和媒体沟通、和在野党沟通，而最重要的是和全台民众沟通。

赖佩霞表示，两岸和平、经济繁荣、放眼天下，绝对清廉，是郭台铭非常有把握的政见。身为副手，她的任务就是落实郭台铭“整合在野”的心愿，也希望除了霸气总裁，大家还能认识到郭台铭有情有义、坚忍不拔、排除万难的一面。

先前一度传出的副手人选、台大财金系教授陈嫦芬，当天也现身记者会为郭台铭献上祝福。郭台铭妻子曾馨莹也到场支持打气。

现年60岁的赖佩霞是台湾女歌手和演员，获暨南大学国际关系硕士、暨南大学法学博士学位，也持有美国哈佛大学肯尼迪政府学院菁英领导学位。她曾在知名台剧《人选之人-造浪者》中饰演公正党主席暨总统候选人林月真。剧情的尾声，林月真在总统大选中胜出。