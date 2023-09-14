中国央企再有五名管理人员被查

中国官方星期四（9月14日）同时通报中央企业五名管理人员被查。

中共中央纪委国家监委网站通报，这五人为中国能建党委副书记、总经理孙洪水，中国船舶集团华中光电技术研究所原党委书记、副所长赵坤，中储粮集团财务有限公司监事会主席肖明德，中国石化天然气分公司原副总经理吴灿奇，以及国家能源集团吉林电力有限公司原二级业务总监李占平。

通报称，他们涉嫌严重违纪违法，目前正接受接受纪律审查和监察调查。

中国《时代周报》早前报道，从3月23日至6月21日，中纪委网站曾六次批量公布被审查调查的央企管理人员名单，至少40人被查。中纪委反腐通报频次也有所升级，前两次通报相隔一个月，5月12日开始，大约每两周通报一次名单。

能源领域成为反腐重灾区。报道称，能源领域腐败多发、频发，与行业特殊性有关。能源属于资本密集型行业，投资体量巨大，金额动辄以数百亿计人民币。同时，能源项目多，审批权限集中在少数管理层手中，更容易发生权力寻租等腐败现象。

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水曾告诉《时代周报》，从这几年的反腐案件来看，有部分中央企业出现“靠企吃企”或利用企业资源实施腐败的严重问题，不加以整治，很难获得更大的发展空间。