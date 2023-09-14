四川路桥公司涉金阳洪灾瞒报 高管大换血

中国四川路桥建设集团被指涉嫌在凉山州金阳县“8.21”山洪灾害中瞒报后，高级管理层迎来大换血。

据澎湃新闻报道，四川路桥星期三（9月13日）发布关于任免董事和变更高级管理人员的公告称，因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查，公司董事、副董事长、总经理陈良春及副总经理张建明已被公安机关依法采取强制措施，目前三人已无法正常履职。

公告称，公司董事会同意免去熊国斌董事、董事长及专门委员会职务，免去陈良春董事、副董事长及专门委员会职务。经董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名周凤岗、孙立成为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会，并获公司董事会通过。

据财新网报道，金阳县官方在8月30日通报，8月21日四川金阳在建的沿江高速JN1标段工地四人遇难，48人失联，其中工程项目部及劳务公司五人涉嫌不报、谎报安全事故罪，已被警方拘留。通报称，灾害发生时项目工地内有201人，其中149人脱险、四人遇难、48人失联。

四川路桥本月3日公告，陈良春、张建明在凉山州金阳县“8.21”山洪灾害中，因涉嫌“不报、谎报安全事故罪”已被公安机关依法采取强制措施。受此消息影响，四川路桥股价在9月4日开盘不久后即跌停。

同时，中共四川纪委监委官网9月4日通报，四川路桥母公司蜀道集团安全环保与应急管理部部长宋俊杰、以及蜀道集团另一子公司四川沿江攀宁高速公路有限公司党委书记、董事长刘文涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

这意味着，瞒报事件发生后，蜀道集团从总部到属下子公司，共有六名管理人员被查。