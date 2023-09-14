欧盟中国商会反对中国电动车反补贴调查

欧盟宣布将对中国电动汽车发起反补贴调查后，欧盟中国商会表示反对，称中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴而形成的。

据欧盟中国商会官网消息，欧盟中国商会星期三（9月13日）就欧盟宣布对华电动汽车发起反补贴调查一事发表声明，表示商会高度关切并反对对来自中国的电动汽车发起反补贴调查。

欧盟中国商会称，中国电动汽车及上下游产业链企业不断创新，并在激烈的中国本土市场中累积出了整体产业优势，为消费者提供高端、性价比高、可满足不同范围需求的电动汽车，受到全球消费者包括欧洲民众的欢迎。这种优势不是凭借所谓巨额补贴而形成的。

商会敦促欧盟客观看待中国电动汽车产业发展，而不是随意动用单边经贸工具来阻止或提高中国电动汽车产品在欧发展和经营成本；为外国企业提供公平、公正和无歧视的营商环境，“如果仅因产品来源地而做出市场排除的做法，将有违欧盟在世贸组织的承诺”。

欧盟委员会主席冯德莱恩于当地时间星期三在向欧洲议会发表年度“盟情咨文”时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查（anti-subsidy investigation），以此保护自身免受受益于国家补贴的中国电动车生产商的影响。

冯德莱恩称：“全球市场现在充斥着便宜的中国电动汽车，由于国家的‘巨额补贴’，它们的价格被人为地压低了，这正在扭曲我们的市场。”

受到上述消息冲击，多家中国电动车制造商在香港的股价集体下滑。截至星期四早上11时，比亚迪下跌1.29%、小鹏汽车下滑0.49%、蔚来汽车下跌1.68%。